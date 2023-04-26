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Erdoğan duyurdu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı 1 ay ücretsiz

Erdoğan duyurdu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı 1 ay ücretsiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattının ilk seferi gerçekleşti. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak. Ankara-Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun."

Etiketler ücretsiz ankara sivas hızlı tren
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