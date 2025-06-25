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Erdoğan eski akıl hocasından suç duyurusu: İktidara yakın isimleri işaret etti

Erdoğan eski akıl hocasından suç duyurusu: İktidara yakın isimleri işaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik’in katıldığı bazı televizyon programlarını işaret ederek suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, iktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Nagehan Alçı, Cem Küçük, Şamil Tayyar ve Fatih Atik’in katıldığı bazı televizyon programlarını paylaşarak, suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu televizyon programlarında İBB soruşturmasına dair şüpheli ve tanık ifadelerinin "doğru olduğu" izleniminin yaratıldığını belirten Özgenç, “Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim” diye yazdı.

Özgenç, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bugün bulunduğum SUÇ DUYURUSU metnini kamunun bilgisine sunuyorum:

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde icra edildiği düşünülen iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde “şüpheli” veya “tanık” sıfatıyla ifade veren kişilerin yaptıkları açıklamalar, SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İHLÂL EDİLEREK, doğrulukları henüz araştırılıp tespit edilmeden, bir kısım medya organlarına servis edilmekte ve İTİBAR CELLATLIĞI görevini üstlenmiş olan belirli kişiler tarafından içeriklerinin “doğru” olduğu izlenimi oluşturacak şekilde alenileştirilmektedir.

-Söz konusu soruşturmada “şüpheli” ve “tanık” konumunda bulunan kişilerle kişisel bir irtibatım ve hatta tanışıklığım olmadığı halde, soruşturma sürecinde benim de bazı kişilere müzahir olduğum yönünde açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu yayın içeriklerine;

https://youtube.com/live/qR17zRLFA8A?si=dFJYX-8ynjbWw5bZ

https://youtu.be/KfFDyUV09FE?si=OCYnCQRPQBCD1Frq adreslerinden ulaşılabilir.

Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında, gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim.”

 

 

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Etiketler recep tayyip erdoğan hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç
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