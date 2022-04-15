Erdoğan hakkında suç duyurusu: ''2023'te aday olamaz!''

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Noterler Birliği (TNB), dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini, ‘aslını görmeden’ onaylayan noter kâtibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, önümüzdeki gerçekleşecek seçimlerde Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı iddiasını bir kez daha yargıya taşıdı.

HKP avukatları, Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan, Doğan’ın şoförü Hasan Tükenmez, olay tarihindeki İstanbul 15. Noteri Mehmet Necat Üçel ve Nejla Akgün ile İstanbul 15. Noter kâtibi Emine Seven hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Erdoğan ve diğer kişilerin; “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Suçu ve Suçluyu Bildirmeme” suçlarını işlediklerini iddia etti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Bursa’da sahte diploma ile açtığı konuşma bozukluğu merkezine gelen 33 kişiyi dolandıran kişiye 1 Nisan 2022 tarihinde 55 yıl hapis cezası verildiği hatırlatıldı.