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Erdoğan ile Karamollaoğlu bir araya geliyor

Erdoğan ile Karamollaoğlu bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın saat 15.00'te Beştepe'de bir araya gelecek.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Asiltürk 21 Nisan'da da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan'ın KKTC gezisine de katılmıştı. Asiltürk ittifaka katılmak için 20 milletvekili şartı öne sürmüştü. 

Saadet Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Asiltürk'ün herhangi bir ittifaka katılmak için 20 milletvekilliği istemesini eleştirirken "Saadet vekil dilenmez" demişti. 

 Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ün girişimleriyle ilgili olarak "Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın Cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur." ifadesini kullanmıştı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan temel karamollaoğlu beştepe cumhurbaşkanlığı
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