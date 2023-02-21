Erdoğan Osmaniye'de açıkladı: 70 bin köy evi yapacağız

Dün Hatay'a ve Kahramanmaraş'a ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, incelemelerde bulunmak için bugün depremden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'ye gitti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, dün olduğu gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Osmaniyeli vatandaşlarıma, Sayın Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8’lik depreme Kahramanmaraş’ta yakalandık. Bilim insanları 6 Şubat’taki depremi dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak kaydediyorlar. Yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme fırsatımız oldu. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biri olduğu gerçektir.

"YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"

Yaşadığımız depremlerde yüreğimize ateş düştü. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

Devlet ve millet olarak çalıştık. Ana muhalefet ve yanındakiler devlet yok diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz çıkmış Kızılay’a nerde diyor. Kızılay 2 buçuk milyon insanına Yemek sunuyor. Geçici barınma merkezlerini hızla devreye alıyoruz. Bölgeye 300 bin çadır sevk edildi. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde.

376 bin vatandaşımız ise MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda. Şehrimizde 132 kurtarma aracı, 408 iş makinesi görev yaptı.

"KÖYLERİMİZİ DE 1 YIL İÇİNDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimiz içinde her türlü desteği veriyoruz. Kalıcı konutlar için harekete geçtik. 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Osmaniyeli kardeşlerimiz tüm raporlara e devlet üzerinde kimlik numarası ile ulaşabilir. Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız.

Osmaniye’de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır.

458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya’da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz.

Yaşadığımız afetten hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır, eksiklerimizi tamamlamamız büyük önem taşıyor. 17 Ağustos depremi sonrası attığımız adımların doğru olduğunu görüyoruz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZ"

Adana’da çıkmış biri ‘Kentsel dönüşüme karşıyız’ diyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Vatandaşlarıma yeni bedeller ödetmeyin diyorum. Bunu yapalım ki yataklarımızda rahatlıkla uyuyalım. Devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini yapmaya muktedirdir. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere prim vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermeyin. Daha önce afetlerde milletimizi açta-açıkta bırakmadıysak yine devletimiz yanınızdadır. İhmali olanların gözünün yaşına bakamayacağız.

İLK ROTA HATAY'DI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün incelemelerde bulunmak üzere gittiği Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen iller arasında olan Hatay'da, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile buluştu.

Erdoğan'a yine aynı şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Antakya’da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli’ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Erdoğan ve Bahçeli, bu ziyaretin ardından Kahramanmaraş'a geçti.