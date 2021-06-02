Erdoğan sinyali vermişti... PKK'yı bitirecek operasyon başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır.'' diyerek operasyon sinyali verdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, çok yakında Mahmur, Sincar ve Kandil'in de içinde olduğu büyük bir harekatın başlayacağını söyledi.

TRT özel yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir. BM temizlemezse biz temizleriz. Bu işin başka yolu yok. Kandil'e sadece Diyarbakır'daki çocuklar da gönderilmiyor ki. Artık bunu nereye kadar sabredeceğiz. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Mahmur'u en az Kandil kadar önemsiyoruz" diyerek operasyon sinyali verdi.

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber yayınında Mahmur bölgesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"MAHMUR, PKK'NIN ADAM DEVŞİRDİĞİ YER"

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Mahmur bölgesi için “Ağırlıklı olarak PKK’nın adam devşirdiği yer. Mahmur da Sincar da bir sorun haline geldi” dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, “Birleşmiş Milletler gözetimindeki kamp örgütsel bir faaliyet alanına dönüştü” diyerek, “Mahmur başından sonuna proje bir coğrafya. Terör örgütünün eğitim yatağı. Katil sürüsü diyeceğimiz yapılar burada kaçırılan insanlara eğitim vermekte” diye konuştu.

"ÇOK YAKINDA O BÖLGEYE BÜYÜK BİR HAREKAT BAŞLAYABİLİR"

Başbuğ, çok yakın bir zamanda sadece Mahmur’un değil Sincar’ın ve Kandil’in de içinde olduğu büyük bir harekatın başlayacağına dikkati çekti.

Mahmur konusunun bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) da masada olması bekleniyor.