Erdoğan söyledi, çalışmalar başladı: Avukatlıktan men geliyor!

Avukatlara ‘meslekten çıkarma’ cezası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılış törenindeki konuşmasıyla gündeme gelmişti.

Erdoğan’ın gündeminde ismini vermediği, ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik vardı.

Timtik’in devlet tarafından ikna edilmeye çalışıldığını savunan cumhurbaşkanı, fotoğrafının asıldığı İstanbul Barosu’nu hedef alarak, ‘terör örgütleriyle içli dışlı olan avukatlar’ için meslekten men edilmeleri yönünde yeni bir düzenlemenin sinyalini vermişti.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre AKP’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, kanunun 135. maddesine eklenecek bir ifade ile ‘müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlara’, ‘meslekten çıkarma’ cezası verilebilmesinin önü açılacak.

Bu kapsamda disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak, Türkiye Barolar Birliği’ne veya doğrudan Adalet Bakanlığı’na verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

Buna göre, ‘çoklu baro’ düzenlemesi de göz önüne alındığında, disiplin soruşturmalarının barolar yerine üst bir kuruluş tarafından yapılmasının öngörülüyor.

Erdoğan açıkladı; önce çoklu baro şimdi de avukatlılıktan men!