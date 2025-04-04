Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açılan dava AİHM’ye taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Nisan 2021’de Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, hem iç hukukta hem de uluslararası platformda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmeden çıkış kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davaların Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedilmesinin ardından, dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.

AİHM’ye sunulan dilekçede, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin yalnızca uluslararası yükümlülüklere değil, aynı zamanda Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti” ilkesine de aykırı olduğu savunuldu.

Başvuruda, Danıştay ve AYM kararlarında usule aykırı şekilde aynı ismin görev aldığı, yargının tarafsızlığının zedelendiği ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

İstanbul sözleşmesi nedir ?

Resmi adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun kadınları, kız çocukları ve LGBTİ+'ları toplumsal cinsiyet temelli şiddete ve ayrımcılığa karşı koruyan, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele edilmesi konularında önemli yol haritalarını ve yasal düzenlemeleri içeren ve bu anlamda bağlayıcılığı olan ilk belge olma özelliğini taşıyordu.