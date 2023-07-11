  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan ve eşi, Litvanya’da resmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan ve eşi, Litvanya’da resmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan ve eşi, Litvanya’da resmi akşam yemeğine katıldı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Yemeğin gerçekleştirileceği Litvanya Büyük Dükleri Sarayı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı.

Etiketler erdoğan litvanya yemek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Valiliği ''zam yok'' dedi, fırınlar dinlemedi!
Memur maaşı ve emekli aylıkları arasında uçurum oluştu
İstanbul'da aile içi miras vahşeti: 4 kişi öldürüldü!
Çifte zamlı Togg'un teslimatları ertelendi!
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Askeri araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Milyonlarca EYT'linin emekli zammı ne olacak ?
Bir ilimiz çöküyor! Evler tahliye edildi
İstanbul'un Bodrum'u Kilyos sahillerinde ilginç manzara...
Çanakkale ve Balıkesir sallandı! Büyük deprem