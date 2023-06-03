Erdoğan yeni kabineyi Çankaya Köşkü'nde açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklaması beklenenyeni kabineyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine Çankaya Köşkü'nden açıklayacağı öğrenildi.

2023 seçim sonuçlarının belli olması ile birlikte beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak sonra da Meclis’te yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için Meclis yabancı lideri de ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanı sıra 20 dünya lideri de yemin törenini izlemek için Meclis’te hazır bulunacak. Erdoğan’ın yemin törenini izleyecek liderler arasında Azerbaycan devlet Başkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinin devlet başkanları da yer alacak. Liderlerle birlikte 45 ülkeden de bakan düzeyinde katılım olacak.

Çok sayıda yabancı medya üyesi de yemin törenini Meclis Genel Kurulu’nda takip edecek. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gidecek. Göreve başlama töreni de Külliye’de gerçekleştirilecek. Erdoğan seçim nedeniyle ara verdiği diplomasi trafiğine de hızla başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanının ilk konuğunun da bu kapsam da Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan olacak sonra da yabancı konuklarını akşam yemeğinde ağırlayacak. Kabinenin eski üyeleri ile önceki gün yaptığı toplantıda vedalaşan Erdoğan’ın yemin töreninin akşamında ise Türkiye’nin merakla beklediği yeni kabinenin üyelerini Çankaya Köşkü’nde açıklayacak.