Erdoğan'a ait öyle bir şey çıktı ki...

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'e ait Koza Altın Maden Jeoloji Bölümünde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgesi bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, hamdi akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin iddianame mahkemeye gönderildi.



İddianameye göre, Koza Holding İstanbul Yolu yerleşkesindeki Koza Altın Maden jeoloji bölümünde yapılan aramada, şüphelilerin devlet büyükleri aleyhinde bilgi topladıklarını ortaya koyan belgeler bulundu. Bu kapsamda ele geçirilen dijital materyalin incelemesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında hakaret içerikli fotoğrafların depolandığı görüldü.



Koza Altın Maden jeoloji bölümünden alınan dijital materyale yönelik incelemede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e hitaben yazılmış mektup da bulundu.



Mektubun içeriğinden, "FETÖ/PDY elemanlarının sosyal medyayı etkin olarak kullandıkları ve durumdan örgüt lideri Fetullah Gülen'in haberdar olduğu, Milli eğitim Bakanlığının dershanelerin kapatılması konusunda aldığı karardan dolayı memnuniyetsizliğini bildirdiği, örgüte mensup devletin stratejik yerlerinde görevli memurların kurumlarınca görevlerinden uzaklaştırılması sonucu örgüt lideri Fetullah Gülen'e durumu bildirdikleri ve dert yandıkları, Fetullah Gülen'in bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek mevcut durumun sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdiği" anlaşıldı.



Devlet büyüklerini itibarsızlaştırmayı hedefleyen fotoğraflar depolandı



Koza Altın Maden jeoloji bölümünde yapılan aramada ayrıca, dijital ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğunu gösteren fotoğrafsız mezuniyet belgesi de çıktı.



Şüphelilerin, "devleti itibarsızlaştırma, meşru hükümeti yıkma amacıyla resimleri depolama" faaliyetlerini de yürüttüğü belirlendi. Bu kapsamda ayrıca, gezi parkı eylemlerine ait fotoğraflar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Bilal Erdoğan ile ilgili kamuoyunda montaj kasetler olarak bilinen montajlanmış ve sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanması yasaklanan ses kayıtları bulundu. Bu ses kayıtlarının, örgüte ait basın yayın organlarında kullanılarak devlet büyüklerini ve hükümeti itibarsızlaştırmak maksadıyla arşivlenmiş olabileceği belirtildi.



Bu bilgisayarda ayrıca, örgüt lideri Fetullah Gülen'in fotoğrafı ile fgulen.com adresinin resimleri bulunan dosyaların mevcut olduğu, devlet büyüklerinin aleyhine yapılan haberlerin arşivlendiği anlaşıldı. Aynı bilgisayarda, Erdoğan'ın karikatürünü içeren Penguen isimli dergi bulundu. Böylelikle, devlet büyüklerini küçük düşüren, itibarsızlaştırmayı hedefleyen fotoğrafların depolandığı tespiti yapıldı.