Erdoğan'dan kritik Formula 1 görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.