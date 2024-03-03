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Erdoğan'dan kritik Formula 1 görüşmesi

Erdoğan'dan kritik Formula 1 görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIA Başkanı Ben Sulayem'i Marmaris'te düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldığı otelde kabul etti.

Etiketler Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem formula 1 FIA f1 f 1 recep tayyip erdoğan
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