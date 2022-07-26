  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'dan 'MEB'e yeni atama

Erdoğan'dan 'MEB'e yeni atama

Erdoğan'dan 'MEB'e yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.

Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı atama resmi gazete recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim der ki 58 yaşında... Hülya Avşar'ın yatak pozu sosyal medyayı salladı
MasterChef Türkiye jüri üyeleri ne kadar kazanıyor? Aldıkları paralar ağızları açık bıraktı!
Rihanna, güzellik sektöründeki girişimlerini genişletiyor
Motorine indirim geldi, sıra benzinde
Erdoğan’dan gazeteciye: ''Fiyat sorma, fiyat sorma!''
Ordu'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Aleyna Kalaycıoğlu düğünde kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı salladı
Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın?
Karadeniz'de yağmur bekleniyor, yurdun geri kalanı kavrulacak
Eda Taşpınar sevgilisinin sırtında poz verdi