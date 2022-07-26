Erdoğan'dan 'MEB'e yeni atama
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı.
Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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