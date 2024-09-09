Erdoğan'dan Narin açıklaması: Hesabını soracağız...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

“Ağustos ayına damga vuran zaferlerimizi büyük bir coşku ile andık.

Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız.

Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz.

Gerekli tahkikati çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her daim yanındayız.

Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir.

Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor.

Muhalefet seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. Muhalefetin, bünyesindeki meydan muharebesini perdeleme amaçlı ortaya attığı gündemlerin peşine takılmıyoruz. Önceliğimiz vatandaşın derdine derman olmak

Tunceli Ovacık'ta şehit olan askerlerimiz ile bugün şehit olan teğmenimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine baş sağlığı diliyorum.

NARİN CİNAYETİ

Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım

SİVİL ANAYASA ZORUNLULUKTUR

Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Meclisin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NIN SALDIRILARA BİGANE KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez.

İsrail hükümeti işgal politikasını Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletmek istemektedir. Her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın liderler seviyesinde toplanması aciliyet arz ediyor.

Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz.

Milli Mücadele'de dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

EKONOMİNİN KIRILGANLIĞINI AZALTTIK

Geçen sene İstanbulumuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. 56 milyon 700 kişiyi ülke olarak misafir ettik. Bu sene hedef 60 milyar dolarlık turizm hedefidir.

Bölgemizde sıcak çatışmalara rağmen turizm sezonumuz iyi geçiyor. 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Son üç ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik iyileşti. Cari açığı hızla düşürdük. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık.

2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. OVP'yi daha da güçlendirdik. Tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız.

Türkiye enflasyonu küçülterek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak.

Geçen yıl yüzde 5.1 büyüdük. Uyumlu ve sağlıklı bir büyüme yolundayız. Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz. Çok hızlı bir canlanma bekliyoruz.

2025-2027 yıllarında büyümede hızlı bir artış görmeyi bekliyoruz"