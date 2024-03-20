Erdoğan'dan Özel'e tepki: Bıraksın darbe şakşakçılığını çıksın görevini yerine getirsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde CHP'deki para sayma görüntülerini ve Özgür Özel'in 'darbe' sözlerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Burdurlular, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Burdur'u yürekten selamlıyorum. Mehmet Akif'in mebusluğunu yaptığı Burdur'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Yörük kocalarının ismini verdiği Burdur'a biz de kalbimizi verdik. Her zaman yanımızda hissettiğimiz hayır dualarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sordum, meydanda ne kadar kardeşimiz var dedim; dediler ki 40 bin... Maşallah, bu ne coşku, bu ne aşk. Aşkınız daim olsun coşkunuz sandıklara dolsun. Burdur'u sizlerin şu coşkusunu çok özlemiştik. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin.

Demokrasiye, özgürlüklere, milli iradeye sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Önümüzde yen bir sınav var. 31 Mart seçimlerine 10 gün kaldı. Sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer yerelde hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. Burdur gerçek belediyecilikten yana tavır alacaktır.

"TÜRKİYE, İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELMEKTE"

Bu mübarek ayın manevi havasını doya toya teneffüs ediyoruz. Bundan dolayı rabbimize ne kadar hamt etsek azdır. Gazze'den Suriye'ye kadar kardeşlerimiz bu Ramazan'ı acı içinde geçiriyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki yılı aşkındır devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde endişe hakim. Krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Türkiye istikrar adası olarak yükselmekte.

"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMADAN HİÇBİRİMİZİN GÖNLÜ RAHAT OLMAZ"

Bizim de dünyanın her ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız var. Bölgemizdeki çatışmalardan bizler de etkileniyoruz. Pek çok yerde 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyonun bizi de zorluyor. Tüm bunlara rağmen 6 Şubat depreminin güçlükleri ile de mücadele ediyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu yılın bütçesinde deprem çalışmaları için 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Ülke olarak büyük imtihan ile sınandığımız gerçektir. Deprem bölgesini ayağa kaldırmadan hiçbirimizin gönlü rahat olmaz.

"ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ"

Depremzede kardeşlerimize sırtımıza dönemeyiz. Dün 30 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Teslim edilen konut sayısını yıl sonunda 200 bine çıkaracağız. Önceliğimiz deprem bölgesidir. Depremzede vatandaşlarımızı konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmektir. Deprem şehirlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Emeklilerimizden gelen serzenişlere kulak tıkamıyoruz. Maaş ve ikramiye artışları ile yüklerini hafifletmeye çalıştık. 300 milyar lira kaynak kullandık. Nisan'ın ilk haftasında ikramiyelerini yatırıyoruz. Asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamak ve bunun için de enflasyonu tek hanelere düşürmemiz gerekiyor. Devletimizin geliri arttıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız. Sizlerden biraz daha sabır biraz daha dayanışma bekliyorum. Muhalefetin sözlerine itibar etmeyeceğinize inanıyorum. Burdur bunların boş vaatlerine kanmasın.

"BU PARALAR BELGELERİYLE ŞEFFAF ŞEKİLDE AÇIKLANMAK ZORUNDA"

Bunların tek bir derdi var o da menfaatlerini korumak: Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de izlediniz. Her televizyona çıkan farklı açıklama yapıyor. Yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok, kayıp. Ankara'da bir daire tutmuşlar vaktini orada geçiriyor. Bay bay kemal demiştim, dediğim çıktı. Kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Çantalar dolusu para kimden alındı? Bu paralar belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmak zorunda.

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin.

CHP'nin DEM'den transfer ettiği aday çıkıyor İstanbul'un bir ilçesi için akla ziyan sözler ediyor. Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Devrik başkanları darbecilerin tanlarının arasından kaçmıştı. Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir.

Biz sadece işimize bakıyoruz. Hizmet ve eser siyasetini devam ettirmenin yollarını arıyoruz. Bunun için 21 yılda 60 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık." dedi.