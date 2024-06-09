Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.
Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz.
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