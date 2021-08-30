Erdoğan'ın 30 Ağustos paylaşımındaki ''Atatürk'' ayrıntısı tepki çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Twitter hesabından paylaştığı görsele bakanlar Atatürk'ü göremedi. Aslında Atatürk görselde vardı. Kenarda ve yarısı kesilmiş halde...
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 30 Ağustos fotoğrafından Atatürk'ün kesildiği ortaya çıktı.
Erdoğan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin #30AğustosZaferBayramı’nı tebrik ediyorum.
Erdoğan'ın mesajıyla beraber paylaştığı görselden Atatürk'ün kesildiği ortaya çıktı. İşte Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf:
Fotoğrafın orijinali ise şöyle:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol