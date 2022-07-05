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Erdoğan'ın arşivinden çıktı: 25 yıl önce söylemişti, kendisi uyacak mı?

Erdoğan'ın arşivinden çıktı: 25 yıl önce söylemişti, kendisi uyacak mı?

Korkusuz yazarı gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan 25 yıl önce yaptığı "65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak" sözünü hatırlatıp, "25 yıl önce koyduğu kendi ilkesine uyacak mı acaba?" diye sordu.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü, "Nerdeeeeen nereye haydi aday olma bakalım!” başlıklı köşe yazısında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki “65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak” sözünü hatırlatarak, "25 yıl önce koyduğu kendi ilkesine uyacak mı acaba?" ifadelerini kullandı. 

Yazısında Erdoğan'ın röportaj verdiği gazete kupürüne yer veren Ataklı, “Bu kupürdeki haber muhtemelen 2000’li yılların başında yazılmış. Erdoğan o tarihte 45 yaşın biraz üstünde. 65 yaşa daha en az 20 yıl var. Sanıyorum o kadar uzun süre bırakın iktidarda kalacağını siyaset yapacağını bile düşünmüyordu o sırada. Ama geldi çattı o gün işte. Yaş artık 65’in üstünde. 25 yıl önce koyduğu kendi ilkesine uyacak mı acaba?” diye yazdı.

Can Ataklı'nın Korkusuz gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler korkusuz can ataklı recep tayyip erdoğan söz 65 yaş üstü
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