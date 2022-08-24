Erdoğan'ın ''aynı gemideyiz'' ifadesini böyle yorumladı: ''Ben Erdoğan’ın imdat çağrısını aldım''

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “aynı gemideyiz” sözlerini yorumlarken “Ben Erdoğan’ın imdat çağrısını aldım” dedi.

Gazeteci Murat Yetkin, YouTube hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve AK Pargi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Yetkin Erdoğan’ın “Aynı gemideyiz. Bu gemi su alır batarsa hep beraber boğuluruz” sözlerini “imdat çağrısı” olarak değerlendirdi.

Murat Yetkin’in YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirme şöyle:

“Erdoğan’ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı konuşmasında ben imdat çağrısını aldım. Erdoğan aynı gemideyiz diyor. Şimdiye kadar bunu duymadık. Türkiye gemisi diyor buna. Bu gerçekten imdat çağrısı. Gemide olan bitenden kaptan sorumludur. Nikah kıyma yetkisi var kaptanın. Bizim kaptanımız kendinde hiçbir kusur bulmuyor. Erdoğan’ın asıl mesajı zenginleşen kesime. Ben gidersem siz de gidersiniz. Kendi yandaşlarına bir mesaj gibi.”

Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomi ile ilgili bütün kurumlarımız sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki yılın ilk ayları itibari ile hayat pahalılığı ile mücadele daha ileriye götürülecek. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz" dedi.

