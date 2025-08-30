Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı
CHP’li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın İBB Başkanlığı yaptığı dönemde 2,5 ay sonra belediye başkanlığı maaşına ek olarak 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını belgeli şekilde iddia etti.
Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelerde kullandı:
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra; Belediye başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını tespit ettik. 1994’te her ay 6 maaşla başladılar, 1995’te 8 maaşa çıktılar! Daha yolun en başında, ilk fırsatlarında vatandaşın bindiği gemiden inip başka gemiye bindiler.”
