Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı

CHP’li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra belediye başkanlığı maaşına ek olarak 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını belgeli şekilde paylaştı.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelerde kullandı:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra; Belediye başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını tespit ettik. 1994’te her ay 6 maaşla başladılar, 1995’te 8 maaşa çıktılar! Daha yolun en başında, ilk fırsatlarında vatandaşın bindiği gemiden inip başka gemiye bindiler.”