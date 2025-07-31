Erdoğan'ın İmamoğlu ve Yavaş'la yarıştığı ankette çok konuşulacak sonuçlar

Ser Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldı.

Ser Araştırma, 24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2050 kişiyle yapılan ankette, seçmenlere “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU MU, ERDOĞAN MI?

Ankette, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı senaryoda, katılımcıların yüzde 45’i İmamoğlu’na oy vereceğini belirtti. Erdoğan’a destek ise yüzde 42,5 seviyesinde kaldı.

YAVAŞ MI, ERDOĞAN MI?

Bir diğer senaryoda ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Erdoğan karşı karşıya getirildi. Bu durumda Yavaş, yüzde 47,3 oranında destek alırken; Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41,7 oldu.