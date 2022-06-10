Erdoğan'ın imzasıyla imara açılmıştı, Danıştay ''dur'' dedi

Bodrum'un Ortakent Mahallesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılan 1 milyon 100 metrekarelik hazine arazisi ile ilgili Bodrum Belediyesi'nin açtığı dava sonuçlandı. Danıştay, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’nde 1 milyon 100 metrekarelik hazine arazisinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile önce özelleştirilip ardından imara açılması Danıştay'dan döndü. Bodrum Belediyesi'nin yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’a açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay Altıncı Dairesi, özelleştirilen alanın 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş bir bölgenin içinde bulunduğunu, çeşitli arkeolojik sit alanları, kalıntılar ve tescilli yapıları da barındırdığını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karar metninde, "Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı imar planlarının uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğacağı sonucuna ulaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

ARAS: BODRUM'A RANT GÖZÜYLE BAKILMAMALI

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu süreçte duyarlılık gösteren Bodrum Kent Konseyi, TMMOB, diğer STK, dernek, siyasi parti temsilcileri ve çevre gönüllüsü yurttaşlara teşekkür etti. Aras, “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan araziye ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan plan değişikliklerinin 5 Ekim 2020 tarihinde askıdan inerek yürürlüğe girmesinin ardından hukuki mücadelemizi başlatmıştık. 6 Ekim 2020 tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle de davamızı açmıştık. Planlarda yapılan değişiklilerle kentin nefes aldığı önemli alanlardan biri konut, ticaret ve turizm alanına dönüştürülecekti. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ile 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip Bodrum’da tüm paydaşlarımızla bu kenti korumaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bodrum'un bir rant alanı olarak değil korunacak bir dünya mirası olarak görülmesi gerekiyor.” dedi.

Cumhuriyet