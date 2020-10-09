Erdoğan'ın kitabını yazan AK Partili isimden AK Parti için olay eleştiri

Erdoğan’ın hayatını da kaleme alan isimlerden Hüseyin Besli, maddeler halinde kaleme aldığı “Nasıl oluyor da…” başlıklı yazısında AK Parti’ye de eleştirilerde bulundu.

“AK PARTİ’DE BUGÜN HALKA TEPEDEN BAKAN, BASKICI, KİBİRLİ, YABANCILAŞMIŞ KİMİ SİYASETÇİLER MEVKİ VE MAKAM BULABİLİYORLAR”

Hüseyin Besli şunları kaydetti:

“4-Nasıl oluyor da;

Çoğunluğu dindarların ve millicilerin kurduğu, kendilerine isim olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ni tanım olarak da Muhafazakar Demokratlığı alan Ak Parti’de bugün halka tepeden bakan, baskıcı, kibirli, yabancılaşmış (jakoben) kimi siyasetçiler mevki ve makam bulabiliyorlar.

5-Nasıl oluyor da;

Yine Ak Parti iktidarında devlet adına iş gören bazı bürokratlar yaptıkları iş karşılığında muhataplarıyla aldım-verdim ilişkisine (madde içi not: Meselenin bizzat vukuundan çok, böyle bir algının toplumda makes bulması önemli) girmekte beis görmeyerek icrai faaliyet edebilmektedir.

(4. ve 5. madde de anlatılan olguların meydana gelmesinde kuşkusuz Türkiye şartlarında bir iktidar için uzun sayılacak zamanın etkisi vardır, yani sosyoloji kendi kuralları doğrultusunda işlemiştir. Ama bugün karşılaşılan kimi tablolar sadece bu şekilde izah edilemeyecek kadar ciddidir.

Ancak; bütün bu olup bitenler, benim, hâlâ, her namazdan sonra, adalet ve merhamet üzre Ak Parti’nin ve Ak Parti iktidarının ömrünün uzun olması için dua etmeme mani değil.)”