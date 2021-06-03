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Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha...

Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda "Cuma günü açıklayacağız" dediği müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI
Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

 

FAHRETTİN ALTUN: GERİ SAYIM BAŞLADI
Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

Etiketler erdoğan müjde cuma gübü bakan dönmez
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