Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''

Canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

Sözcü TV'ye konuk olan Ersan Şen, ikinci tura kalan seçimler konusunda yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Bugün masaya yumruğunu vuruyor sayın Kılıçdaroğlu ben kaçmadım diye. Sana kimse kaç demedi ama iki hafta sonra sonuç eğer yine olumsuz olursa kaçacaksın, başka çare yok. Bunun bedelini ödetirler, ödeyeceksin. " dedi.