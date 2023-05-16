  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''

Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''

Güncelleme:

Canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

Sözcü TV'ye konuk olan Ersan Şen, ikinci tura kalan seçimler konusunda yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Bugün masaya yumruğunu vuruyor sayın Kılıçdaroğlu ben kaçmadım diye. Sana kimse kaç demedi ama iki hafta sonra sonuç eğer yine olumsuz olursa kaçacaksın, başka çare yok. Bunun bedelini ödetirler, ödeyeceksin. " dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştuKılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştuPolitika

 

Etiketler ersan şen kemal kılıçdaroğlu bedelini ödeyeceksin sözcü tv canlı yayın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?
AK Parti 28 Mayıs'a kadar miting yapacak mı?
Davutoğlu: Erdoğan, seçimde güvenoyu alamadı
Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: ''1 yıl içinde teslim edeceğiz''
TFF'den Süper Lig'de yabancı kuralı kararı
ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çekilme çağrısı
Sinan Oğan'dan AK Partili Türkeş'e destek