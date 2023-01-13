Erzurum'da asırlık gelenek: ‘1001 Hatim’ duası için camiye akın ettiler

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır gelenek olarak sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı duada gözyaşı dökenler de oldu.

Afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın Erzurum’da başlattığı gelenek, asırlardır coşkuyla yaşatılıyor.

1 ay sürüyor

Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürüyor.

Geleneğin son duası

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Merkezi sistem sayesinde cuma namazı öncesi ildeki tüm camilerin hoparlörlerinden yayınlanan programda, hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Çevre illerin müftüleri de geldi

Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun da Kur'an okuduğu programda, çevre illerin müftüleri de dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, dini sohbetinde, Erzurum'un hafız ve alimler şehri olduğunu söyledi.

64 bin 219 hatmin duasını yaptı

Kentin bir kimlik ve duruşunun olduğunu ifade eden Turan, "Erzurum bu özelliğini yıllar geçse de birçok hadiseler yaşansa da kimlik ve özelliğinden taviz vermeden bugüne kadar geldi. Erzurum, adeta ülkemizin dostu olanlara dostluğunu, düşmanlık besleyenlere de korkulu rüya olmayı sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Ardından İl Müftüsü Rüstem Can, kürsüye çıkarak "1001 Hatim" kapsamında okunan 64 bin 219 hatmin duasını yaptı.



Gözyaşı döktüler

Can'ın, vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti için yaptığı duaya, cami cemaati de "Amin" dedi.

AA'nın haberine göre bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü program, cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.