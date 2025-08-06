  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eski bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti

Eski bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti

Eski bakan Mustafa Demir hayatını kaybetti
Güncelleme:

Ankara'da hastanede tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (64), hayatını kaybetti.

22, 23 ve 24’üncü dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekilliği yapan Demir, 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev aldı. Demir, 31 Mart 2019’daki yerel seçimleri kazanarak bir dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Demir için bugün Samsun Büyük Camii’nde ikindide tören düzenlenecek. Demir’in cenazesi, törenin ardından memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesine götürülecek. Demir, yarın Şalpazarı’nın Turalıuşağı Mahallesi’nde öğlende aile kabristanlığında toprağa verilecek.

DHA

text-ad
Etiketler ankara mustafa demir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı! Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı! Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş
Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirimcikgeliyor! Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirimcikgeliyor! 8 katlı apartman apar topar tahliye edildi 8 katlı apartman apar topar tahliye edildi ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Devlet korumasındaki kız çocuğuna bakanlığa bağlı merkezde taciz iddiası Devlet korumasındaki kız çocuğuna bakanlığa bağlı merkezde taciz iddiası Hırsızlık için girdiği İstanbul Metrosu'nun kuyusunda mahsur kaldı Hırsızlık için girdiği İstanbul Metrosu'nun kuyusunda mahsur kaldı