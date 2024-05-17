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Eski Bakan Süleyman Soylu’ya Avrupa’dan ödül

Eski Bakan Süleyman Soylu’ya Avrupa’dan ödül
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İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu tarafından çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla mücadele etmek için çıkarılan HAYDİ uygulaması Avrupa’dan ödül aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Portekiz’de düzenlenen Akdeniz-PA Genel Kurul toplantısında, Ekosistem ve Çevreye Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele kapsamında #HAYDİ Mobil Uygulamasının ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Ödül, Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Hakan Kılıçaslan tarafından alındı.

HAYDİ uygulaması dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimatıyla 2020 yılında kurulmuştu.

Kısa adı HAYDİ olan Hayvan Durum izleme mobil uygulaması hayata geçirilmişti.

HAYDİ uygulaması yine Süleyman Soylu döneminde çıkarılan KADES ve UYUMA gibi uygulamaların benzeri.

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama. UYUMA ise uyuşturucu ihbarlarının yer bilgileri ile birlikte en hızlı şekilde Emniyet birimlerine ulaştırmak için tasarlandı.

KADES uygulamasıyla hayatını kurtaran bir kadın:

Konya’da yaşayan 30 yaşındaki G.D.’nin 1 yıl önce ayrıldığı İsa A. tarafından evi basıldı. Zorla alıkonulan genç kadın KADES sayesinde bulunurken, şüpheli şahıs emniyetteki işleminin ardından serbest bırakıldı.

 

Etiketler Süleyman Soylu haydi uygulama ödül avrupadan ödül
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