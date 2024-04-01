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  3. Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini böyle kutladı

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini böyle kutladı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimi farkla kazanan Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini böyle kutladı.

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, ilçede 3'ü üst üste 4 dönem belediye başkanı olan MHP'li Enver Demirel'e karşı sandıktan birinci çıktı. Beşikçioğlu seçimde yüzde 56.58 oy almayı başarırken, en yakın rakibi Enver Demirel ise yüzde 32.62 oy aldı. Seçim sonuçlarının ardından Beşikçioğlu, Etimesgut'ta vatandaşlarla buluştu.

ERİK DALI OYNADI

Erdal Beşikçioğlu, seçim otobüsünün üzerinde 'Erik Dalı' şarkısı ile oynayarak kutlama yaptı. Beşikçioğlu'nun o anlarını kaydeden CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise 'Sahnede' notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu'nun kutlama videosu sosyal medyada da gündem oldu.

Etiketler etimesgut Erdal Beşikçioğlu erik dalı
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