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Eto'o federasyon başkanlığına aday mı olacak?

Eto'o federasyon başkanlığına aday mı olacak?

Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'un Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklarken önündeki ciddi engel sonradan anlaşıldı.

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun ülkesinde federasyon başkanlığına aday olduğu futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Yaptığı Madagaskar gezisi sırasında başkan adaylığını açıklayan Samuel Eto'o Kamerun ve Afrika'da futbol adına yapılacak çok şey olduğunu belirterek görev almak istediğini söylemişti ancak önünde ciddi bir engel olduğu sonradan anlaşıldı.

ADAY OLMASINA ENGEL ÇIKABİLİR
Eto'o ülkesine federasyon başkanı olarak hizmet etmek için doğru zaman olduğunu belirterek adaylığını açıklasa da önünde bir engel olabileceği belirtiliyor. Mevcut Kamerun Federasyonu'nun seçim komisyonu başkanı Gilbert Schlick'e göre çifte vatandaşlığı olan Samuel Eto'o'nun kurallar gereği başkan adayı olamayacağını belirtti.

Samuel Eto'o Barcelona'da forma giydiği dönemde İspanya'da 5 yıl çalışma vizesi süresini tamamladıktan sonra İspanyol vatandaşlığı da alarak çifte pasaport sahibi olmuştu.

Etiketler engel eto samuel eto başkanlık
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