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Ev sahibi ile kiracı kavgasında yine kan aktı

Ev sahibi ile kiracı kavgasında yine kan aktı
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İktidarın getirdiği "yüzde 25 zam sınırı" kısıtlamasının çözüm üretemediği ve artık bir barınma krizine dönüşen fahiş kiralarda ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kanlı tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Bir kiracı ev sahibini yaralayarak hastanelik etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada başına keser darbesi alan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde yakın Sarıkorkmaz Mahallesi, Aktaş Kıracı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre ev sahibi Y.Ç., kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı. Kavgayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.

İHA

Etiketler ev sahibi kiracı zam zam kavgası keser
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