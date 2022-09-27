Ev sahibi ile kiracının zam kavgası kamerada

İstanbul Ümraniye'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan zam kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Çakmak Mahallesi gür apartmanında yaşanan olayda ev sahibi Naci G. (70), 7 yıldır kiracı olan Halil İbrahim K.'den (35) zam talep etmesi üzerine, K. bu fiyatı karşılayamayacağını söyledi ve tartışma çıktı. Olayın üstüne Halil İbrahim K. ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Yatırılan parayı az bulan ev sahibi Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim K.'nin dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. K.'ün kapıyı açması sonucu, Naci G. küfür tehdit ve hakaretler savurarak K.'ye saldırdı.

SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında K.'nin elinde hasar meydana geldi. Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim K.nin arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası hukuki süreç başlatan K. darp raporu aldı.

"KİRACILAR OLARAK ZOR DURUMDAYIZ"

Olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim K., "Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız" dedi.

İHA