Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvurular 5 bini aştı

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına başvuruların 5 bini aştığını açıkladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma sorununu gidermek amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ev sahiplerinin ilgisi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, kampanyaya bugün itibarıyla 5 binin üzerinde bağış başvurusu gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Uygulamanın detayları

Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, "3 ay bedelsiz tahsis", "1 yıl indirimli bedelle kira" veya "kira desteği" ile katılabiliyor.

Kampanyanın yürütüldüğü "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinde "Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum" butonuna basanların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek.

Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil olacak. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

"Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin başvuruları da yine evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek.

Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlığın evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu teyit etmesinin ardından, ev kampanyaya dahil edilecek.

Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

"Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyenlerin yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin ödemelerinde kullanılacak.

Depremzedelerin seçilme aşaması

Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar gibi dezavantajlı bireylerin olduğu aileler ile depremde fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

Evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlık tarafından karşılanacak. Ev sahiplerine ilave bir gider doğmamasına dikkat edilecek.

Depremzedelerin kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar görmesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası"yla güvence altına alınacak.

Emlak listeleme platformları Emlakjet.com, Hepsiemlak.com, Sahibinden.com ve Zingat.com, sahip oldukları müşteri portföyünü kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyonla İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

Başvuru aşamaları ise şöyle olacak:

- Ev sahibi, emlak sitelerinden başvuru formunu dolduracak.

- Emlak sitesi, ev sahibiyle iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak.

- Emlak sitesi, doğruluğunu teyit ettiği bilgileri ilgili kamu birimine iletecek.

- Kaymakamlık yetkilileri, evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak.

- Kaymakamlık, ev sahipleriyle "Ödünç Sözleşmesi" veya "Kira Sözleşmesi" imzalayacak.

- Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylere sahip aileler, öncelikli olarak evlere yerleştirilecek.

- Kaymakamlık, süre bitiminde konutu ev sahibine teslim edecek.