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  3. 22 Haziran 2017 17:11

Evsiz adama verilen ev hapsi cezası kaldırıldı

İstanbul'da sokakta yaşayan, evi olmayan adama verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

Evsiz adama verilen ev hapsi cezası kaldırıldı
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İstanbul Kadıköy’de sokakta yaşayan Barış Alkan için mahkeme tarafından verilen ev hapsi cezası kaldırıldı. Alkan’a ayda bir kez karakola gidip imza verecek.

Savcı, mahkemeye yeniden başvurarak eksik ve yetersiz adres bulunduğundan adli kontrol kararının gözden geçirilmesini istedi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de ev hapsi kararını kaldırdı.

Mahkeme, ayda bir gün olmak üzere en yakın polis amirliğine düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

SOKAKTA YAŞIYORDU

"Uyuşturucu kullanmak" ve "satmak" suçundan gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış Alkan’a, mahkeme ’ev hapsi’ cezası vermişti. Ancak Alkan’ın evi yoktu. Sokakta yaşıyordu.

DHA

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