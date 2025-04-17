Eylemlere katılan öğrenciler KYK yurtlarından atıldı iddiası! Açıklama geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), eylemlere katılan öğrencilerin yurtlarından atıldığı iddiasını yalanladı.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan protesto ve eylemlere katılan üniverisite öğrencilerinin KYK yurtlarından atıldığı iddiasına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden (KYGM) yanıt geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor' şeklindeki iddialar doğru değildir. Bakanlığımıza bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında, 992 bin kapasitemiz bulunmaktadır. Bu yurtlardan herhangi birinde, protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden 3'ü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

DHA