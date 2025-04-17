  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eylemlere katılan öğrenciler KYK yurtlarından atıldı iddiası! Açıklama geldi

Eylemlere katılan öğrenciler KYK yurtlarından atıldı iddiası! Açıklama geldi

Eylemlere katılan öğrenciler KYK yurtlarından atıldı iddiası! Açıklama geldi
Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), eylemlere katılan öğrencilerin yurtlarından atıldığı iddiasını yalanladı.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan protesto ve eylemlere katılan üniverisite öğrencilerinin KYK yurtlarından atıldığı iddiasına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden (KYGM) yanıt geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Protesto ve eylemlere katılan üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarından atılıyor' şeklindeki iddialar doğru değildir. Bakanlığımıza bağlı 81 ildeki 862 yurt binasında, 992 bin kapasitemiz bulunmaktadır. Bu yurtlardan herhangi birinde, protesto ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle hiçbir öğrencimiz uzaklaştırılmamıştır. Dolayısıyla Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören 5 üniversite öğrencisinin protesto yürüyüşüne katıldıkları gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundan atıldığı yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bahse konu haberlerde geçen 11 öğrenciden 3'ü, kendi istekleriyle e-Devlet üzerinden kayıt silme talebi oluşturmuş, bunun üzerine yurttan kayıtları silinmiştir. Diğer 8 öğrenci yurtlarımızda barınmaya devam etmektedir. Algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler kyk yurdu eylem öğrenci üniversite
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu! İstanbul Metrosu'nda skandal görüntü: Tepkiler çığ oldu! Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''şarlatan'' dedi Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım! Liseliler başardı! MEB'ten öğretmen atamalarında geri adım! CHP'liler genel merkez binasına akın etti CHP'liler genel merkez binasına akın etti Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü! Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Bahçeli "yandaş medyaya'' çattı: ''İçimize yuvalanmış şeytanlar!'' Bahçeli "yandaş medyaya'' çattı: ''İçimize yuvalanmış şeytanlar!''
AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı AK Partili Şamil Tayyar, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''yapılması gerekeni'' açıkladı Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı Son seçim anketi ''AK Parti'nin herkesten sakladığı anket'' denilerek açıklandı Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Megastar Tarkan'dan anneye son görev Megastar Tarkan'dan anneye son görev Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki ikinci yangın faciasında acı haber Beklenenin tam tersi... Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Beklenenin tam tersi... Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı! Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı!