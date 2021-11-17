F-35 jeti Akdeniz'e düştü
Bir İngiliz F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştü.
İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.
DETAY VERMEKTEN KAÇINDILAR
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi. (AA)
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