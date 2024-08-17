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Fahrettin Altun'dan İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Fahrettin Altun'dan İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde 72 yangının çıktığını belirtti. Altun, bu yangınlardan 45'inin kontrol altına alındığını ve 27'si için müdahale çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan orman yangınlarına ilişkin bir açıklama geldi. Devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirten Altun şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

İzmir’de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir.

Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."

Etiketler izmir Fahrettin Altun iletişim başkanı fahrettin altun
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