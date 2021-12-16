Faiz kararı Dolar'ı, Euro'yu ve altını ateşledi

Peş peşe gelen faiz indirimleri sonrasında Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararı sonrasındaki son durum...

Aylardır yüksek kur nedeniyle ekonomi ile yatıp ekonomi ile kalkan Türkiye 2021'in en kritik günlerinden birini yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bugün gerçekleştirilen Para Piyasası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada faiz kararı verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14 seviyesine çekti. Ekonomistler bugünkü toplantıda faiz indirimi kararı çıkmasını bekliyordu.

İşte piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkisi:

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kuru 15,73 liraya, euro 17,84 liraya, sterlin 20.99 liraya ulaşarak rekor tazeledi. Gram altın ise 906 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 15,66 TL'den, euro 17,77 TL'den, sterlin ise 20,90 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 16,6230 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.795 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 895/904, çeyrek altın 1.451/1.483, Cumhuriyet altını ise 5.973/6.041 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,29 TL seviyesinde.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 48 bin 365 dolardan, Ethereum ise 4 bin 51 dolardan fiyatlanıyor.

20 ekonomistten 14'ü 100 puan faiz indirime işaret etti

Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklenti anketine göre, katılım sağlayan ekonomistlerin çoğu, bu ay da faizde 100 baz puan indirim beklediklerini belirtmişti. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 20 ekonomist Merkez'in politika faizinde 100 baz puan indirim yapacağı yönünde tahmin yürütmüştü. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin etmişti.