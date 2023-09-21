Fatih Altaylı: ''CHP'de ajanlar var''

Gazeteci Fatih Altaylı kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de parti içi ajan ve köstebeklerin olduğunu ve bu kişilerin partiyi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığını, Ekrem İmamoğlu’nun ise İstanbul’u kazanmaması için CHP’nin içinde çalışan ajanlar olduğunu söyleyen Altaylı, “Benim 1.5 yıldır varlıklarını sürekli söylediğim ajanlar var. CHP içinde köstebekler var ve Kemal Kılıçdaroğlu belki bilerek belki bilmeyerek bunları parti içinde tutmaya ve beslemeye devam ediyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri zaman zaman kendinden uzaklaştırdığını fakat daha sonra tekrardan yanına aldığını belirten Altaylı, şunları söyledi: "Bu köstebekler Türkiye Cumhuriyetine ve Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine ihanet eden bir grup ve bunlar CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden ele geçirmiş durumdalar. Yarın öbür gün bu ele geçirmişliği başka yere de taşıyabilirler. CHP içinde Kılıçdaroğlu’na yakın bir klik belediye başkanı ile Kılıçdaroğlu’nun arasını açmayı hedefliyor. İçeride bir düşmanlaşma, bir ikilik sağlamayı çalışıyorlar."