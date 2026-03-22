  3. Fatih Altaylı paylaştı; Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın veda programı yayınlandı!

Türkiye'yi yasa boğan vefatın ardından, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı son "Teke Tek Bilim" kaydı izleyiciyle buluştu. Fatih Altaylı ve Celal Şengör ile çekilen bu tarihi yayında, İlber Hoca'nın "Dostluk nedir?" sorusuna verdiği Cicero referanslı yanıt yürekleri dağladı.

Önceki hafta aramızdan ayrılan Türk tarihçiliğinin kutup yıldızı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, vefatından kısa bir süre önce kaydedilen son programı yayımlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı üzerinden paylaşılan "Teke Tek Bilim" programı, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Dostluk Ebedidir, Çok Nadirdir"

Programın en çarpıcı anı, İlber Ortaylı’nın dostluk kavramı üzerine yaptığı derin analiz oldu. Altaylı'nın "Dostluk nedir?" sorusuna usta tarihçi şu unutulmaz yanıtı verdi:

“Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir.”

Bu sözler, programın diğer konuğu ve Ortaylı'nın kadim dostu Prof. Dr. Celal Şengör ile olan yarım asırlık arkadaşlıklarının da özeti niteliğindeydi.

Cezaevindeki "Bayram Havası" Programda

Fatih Altaylı, cezaevinde olduğu dönemde İlber Ortaylı’nın kendisini ziyaret etmesine dair bir anısını ilk kez paylaştı. Altaylı, Ortaylı'nın cezaevine girişinin hem mahkumlar hem de personel arasında büyük bir heyecan yarattığını ve ziyaretin adeta bir "bayram havası" estirdiğini belirterek hocasına şükranlarını sundu.

Fatih Altaylı'nın Duygusal Mesajı

Yayının duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Altaylı, bu kaydın hoca ile çektikleri son bölüm olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program yayında. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle..."

Ordu'da büyük panik! Sahile vuran insansız deniz aracı imha edildi
Ordu'da büyük panik! Sahile vuran insansız deniz aracı imha edildi
DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyip, mesajını okudu
DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyip, mesajını okudu
Mersin - Antalya yolunda heyelan! Dev kayalar aracı kağıt gibi ezdi; yol saatlerce kapandı
Mersin - Antalya yolunda heyelan! Dev kayalar aracı kağıt gibi ezdi; yol saatlerce kapandı
Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk!
Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk!
Bursa'da polisin gözü önünde kadın cinayeti! Saldırgan vurularak yakalandı
Bursa'da polisin gözü önünde kadın cinayeti! Saldırgan vurularak yakalandı
Camide skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
Camide skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
Kolu kırılan Osimhen sahalara döneceği tarihi açıkladı
Kolu kırılan Osimhen sahalara döneceği tarihi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü AK Partili Süleyman Soylu: ''300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir yer kalmaz!'' AK Partili Süleyman Soylu: ''300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir yer kalmaz!'' Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Dünya jet sosyetesinin tatili kabusa döndü: Ölü ve yaralılar var! Dünya jet sosyetesinin tatili kabusa döndü: Ölü ve yaralılar var! Seda Sayan'ın Ajda Pekkan'a: ''Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor'' Seda Sayan'ın Ajda Pekkan'a: ''Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor'' Katar'da askeri helikopter düştü: 3 evladımız şehit düştü! Katar'da askeri helikopter düştü: 3 evladımız şehit düştü! Eşi olacak cani silahla vurmuştu.. Olay itiraf: ''14 yaşında istismar edildim, zorla evlendirildim'' Eşi olacak cani silahla vurmuştu.. Olay itiraf: ''14 yaşında istismar edildim, zorla evlendirildim'' İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor! İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor! Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu İsrail, İran'ın kanlı saldırısına karşılık Tahran'a füze yağdırdı! İsrail, İran'ın kanlı saldırısına karşılık Tahran'a füze yağdırdı!
Tüm çalışanlar için kritik uyarı: Sadece 9 gününüz kaldı; ağır cezalar yolda! Tüm çalışanlar için kritik uyarı: Sadece 9 gününüz kaldı; ağır cezalar yolda! Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu Burası Türkiye'nin yeni hayalet köyü olmak üzere: Gelen bir daha gelmek istemiyor! Burası Türkiye'nin yeni hayalet köyü olmak üzere: Gelen bir daha gelmek istemiyor! İran İsrail'in hava savunma sistemini deldi, 2 şehirde büyük yıkım, çok sayıda ölü ve yaralı var! İran İsrail'in hava savunma sistemini deldi, 2 şehirde büyük yıkım, çok sayıda ölü ve yaralı var! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı Trump süre verip tehdit etti, İran'dan jet yanıt geldi! Trump süre verip tehdit etti, İran'dan jet yanıt geldi! Aile içi alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı! Aile içi alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı! Ata Demirer ve sevgilisi Venedik sokaklarında aşka geldi! Ata Demirer ve sevgilisi Venedik sokaklarında aşka geldi! 43 ilin kesiştiği noktada trafik durma noktasına geldi: 40 kilometrelik araç kuyruğu kamerada 43 ilin kesiştiği noktada trafik durma noktasına geldi: 40 kilometrelik araç kuyruğu kamerada