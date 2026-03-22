Fatih Altaylı paylaştı; Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın veda programı yayınlandı!

Türkiye'yi yasa boğan vefatın ardından, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı son "Teke Tek Bilim" kaydı izleyiciyle buluştu. Fatih Altaylı ve Celal Şengör ile çekilen bu tarihi yayında, İlber Hoca'nın "Dostluk nedir?" sorusuna verdiği Cicero referanslı yanıt yürekleri dağladı.

Önceki hafta aramızdan ayrılan Türk tarihçiliğinin kutup yıldızı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, vefatından kısa bir süre önce kaydedilen son programı yayımlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı üzerinden paylaşılan "Teke Tek Bilim" programı, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Dostluk Ebedidir, Çok Nadirdir"

Programın en çarpıcı anı, İlber Ortaylı’nın dostluk kavramı üzerine yaptığı derin analiz oldu. Altaylı'nın "Dostluk nedir?" sorusuna usta tarihçi şu unutulmaz yanıtı verdi:

“Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir.”

Bu sözler, programın diğer konuğu ve Ortaylı'nın kadim dostu Prof. Dr. Celal Şengör ile olan yarım asırlık arkadaşlıklarının da özeti niteliğindeydi.

Cezaevindeki "Bayram Havası" Programda

Fatih Altaylı, cezaevinde olduğu dönemde İlber Ortaylı’nın kendisini ziyaret etmesine dair bir anısını ilk kez paylaştı. Altaylı, Ortaylı'nın cezaevine girişinin hem mahkumlar hem de personel arasında büyük bir heyecan yarattığını ve ziyaretin adeta bir "bayram havası" estirdiğini belirterek hocasına şükranlarını sundu.

Fatih Altaylı'nın Duygusal Mesajı

Yayının duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Altaylı, bu kaydın hoca ile çektikleri son bölüm olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program yayında. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle..."