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Fatih Altaylı'dan Erdoğan ve AK Parti'ye rest: ''Biz ahmak değiliz!''

Fatih Altaylı'dan Erdoğan ve AK Parti'ye rest: ''Biz ahmak değiliz!''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe" için açtı ağzını yumdu gözünü.

Fatih Altaylı, "Biz değiliz" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, sert ifadeler kullandı. Altaylı şöyle yazdı: Orman yangınlarında ocağı sönen gariban köylümüze kredi verilecek. Ama Somali'ye 30 milyon dolar hibe edilecek. Sonra da "Yardım istemek onursuzluktur" falan denilecek. Yeter bu kardeşim. Aklımızla bu kadar da alay etmeyin. Birileri ahmak olabilir. Ama emin olun o biz değiliz.

Erdoğan imzaladı: Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolar hibeErdoğan imzaladı: Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolar hibeEkonomi

 

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Etiketler hibe somali Türkiye ahmak 30 milyon dolar
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