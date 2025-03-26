  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fatih Portakal, CHP lideri Özel'e karşı çıktı: ''Bir kez daha düşünmeli''

Fatih Portakal, CHP lideri Özel'e karşı çıktı: ''Bir kez daha düşünmeli''

Fatih Portakal, CHP lideri Özel'e karşı çıktı: ''Bir kez daha düşünmeli''
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel'in merkez medya ve şirketlerine yönelik boykot çağrısıyla ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Portakal Özel'in boykot konusunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı.

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.

CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar."

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.

CHP'nin "boykot" çağrısı gündemdeki yerini korurken; gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Portakal, Özgür Özel'e seslendi.

Portakal, "CHP lideri boykot çağrısı yapıyor. Patronları umurumda değil, ancak o şirketlerde binlerce maaşlı insan çalışıyor. Faturayı patron ödemez hatta der ki; işlerim düştü, çıkarma yapıyorum. Sistem ve ahlaki düzen buna müsait. Bence bir kez daha düşünmeli Özgür Özel ve ekibi!" dedi.

Etiketler özgür özel CHP şirket çalışanı boykot boykot kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Birce Akalay ile Kerem Bürsin Aşk'la geliyor Birce Akalay ile Kerem Bürsin Aşk'la geliyor Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Prof. Dr. Ersan Şen: ''Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil'' Prof. Dr. Ersan Şen: ''Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil'' Erdoğan açıkladı: Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı Erdoğan açıkladı: Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü: ''Taşkınlıklardan kaçınmak gerekiyor'' Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü: ''Taşkınlıklardan kaçınmak gerekiyor'' Asmalı Konak'ın unutulmaz yıldızının son halini gören tanıyamadı Asmalı Konak'ın unutulmaz yıldızının son halini gören tanıyamadı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!''
İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek isim belli oldu CHP'den Erdoğan'a yaylım ateşi: ''Senin ona gücün, kalibren yetmez'' CHP'den Erdoğan'a yaylım ateşi: ''Senin ona gücün, kalibren yetmez'' Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı Saraçhane'de Ümit Özdağ'ı gören gözlerine inanamadı Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! CHP'nin olağanüstü kurultayı için karar verildi CHP'nin olağanüstü kurultayı için karar verildi Erdoğan'a ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' demişti; AK Parti'den ihraç edildi! Erdoğan'a ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' demişti; AK Parti'den ihraç edildi! Cem Küçük bu sefer Erdoğan'ın A Takımını hedef gösterdi Cem Küçük bu sefer Erdoğan'ın A Takımını hedef gösterdi Hastanede büyük panik: Hastalar tahliye edildi Hastanede büyük panik: Hastalar tahliye edildi İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti!