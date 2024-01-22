  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fatih Portakal'dan Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı sonrası açıklama: Bay bay Ekrem İmamoğlu

Fatih Portakal'dan Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı sonrası açıklama: Bay bay Ekrem İmamoğlu

Fatih Portakal'dan Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı sonrası açıklama: Bay bay Ekrem İmamoğlu
Güncelleme:

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışı sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kaldı. Siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok'u, CHP ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday gösterecek. İYİ Parti henüz iki ildeki adaylarını açıklamadı.

DEMİRTAŞ'TAN İSTANBUL İÇİN ADAYLIK ÇIKIŞI

Dün Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık çıkışı gündem oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak "Saygı duyulmalı" açıklamasını yaptı.

 "BAY BAY EKREM İMAMOĞLU"

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal şunları ifade etti:

"Başak Demirtaş İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu... Bu kadar net, sonuç ortada. Veya DEM, CHP'ye aba altından sopa gösteriyor olabilir."

Etiketler Ekrem İmamoğlu aday başak demirtaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi Emeklilere yüzde 5 ek zam teklifi Meclis'te: Ek zam farkları ne zaman ödenecek? Emeklilere yüzde 5 ek zam teklifi Meclis'te: Ek zam farkları ne zaman ödenecek? Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi Kulislerde bomba iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı belirlendi Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyine başladı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki ilk deneyine başladı ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu? ORC'den İstanbul anketi: İmamoğlu mu, Kurum mu? O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! O belediyede en düşük işçi maaşı 32 bin lira oldu: Yüzde 88'lik zammı böyle kutladılar! Kapadokya kar altında bir başka güzel! Kapadokya kar altında bir başka güzel! Denizlerimizi istila eden ölümcül balık rotayı Marmara'ya çevirdi Denizlerimizi istila eden ölümcül balık rotayı Marmara'ya çevirdi