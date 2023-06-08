Fatih Portakal'dan canlı yayında İmamoğlu isyanı: ''Yazıklar olsun!''

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'dan canlı yayına damga vuran Ekrem İmamoğlu iddiası... Portakal "yazıklar olsun" diyerek açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı "Siyasi yasak, İBB seçimi, bunların hepsinin cevapları verilmesi gerekir evet ama kervan yolda düzülür. Bunların hepsi çok kolay şekilde çözülür. Mühim olanı değişimi gerçekleştirmek" açıklamasını değerlendiren Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci

Fatih Portakal, canlı yayında İmamoğlu ile ilgili CHP'deki kulis bilgisini paylaştı. CHP'de "Nasıl olsa İmamoğlu bayrak açtı, sıkıntı yok. Zaten İmamoğlu'na ceza kesecekler. 1-2 ay içerisinde Yargıtay'daki cezası onanacak ve İmamoğlu ister istemez saf dışı kalacak" şeklinde konuşulduğunu aktaran Portakal, "Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun" diye konuştu.

İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları:

"Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden ve CHP'nin de kendine bir yol bulmasından yanayım. Milliyetçi CHP mi, muhafazakar CHP mi, sosyal demokrat CHP mi? Hangi CHP'siniz? Bunu seçimden önce de söylüyordum. CHP bir kimliğini bulması gerekiyordu. Samimi olarak insanlara dokunması ve inandırması gerekiyordu. Kemal Bey ile olmadı. O yüzden de insanları umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Faik Öztrak'ın bu seçim olmadı bir sonraki seçim olacak mantığı yanlış. 5 sene beklemek gerekiyor, 80 yaşına geleceksiniz. Olmuyorsa sizinle değişim şart.

"BABA-OĞUL İLİŞKİSİ ÇABUK BİTTİ"

Kulis bilgisi şu; Şöyle düşünüyorlarmış, eğer doğruysa yazık. Nasıl olsa İmamoğlu bayrak açtı, sıkıntı yok. Zaten İmamoğlu'na ceza kesecekler. 1-2 ay içerisinde Yargıtay'daki cezası onanacak ve İmamoğlu ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu adamınızın veya partili olan bir başkanınızın arkasında durmayacağınızı gösteriyor. CHP Genel Merkezi'nde konuşulan senaryolardan biri buymuş. Zaten biz onu çok fazla dikkate almıyoruz, Yargıtay onun hakkında kararını verecek ve otomatik olarak İmamoğlu yarıştan düşmüş olacak diye... Bu değişimin olması gerektiğini düşünen mutlaka bir başkası da çıkacaktır ama baba-oğul ilişki çok çabuk bitti. Böyle bir baba-oğlu ilişkisi olmazmış, sadece menfaate dayalı, yazıklar olsun."