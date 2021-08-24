Fatih Portakal'dan ''zincirleme'' tweet yağmuru

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından yüz yüze eğitime ilişkin art arda paylaşımlarda bulundu. Okullarda PCR testlerinin kime nasıl uygulanacağına dair sorular sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların yüz yüze eğitimle açılacağını duyurdu. Artan vakalara rağmen yüz yüze eğitimin başlaması tartışmalara neden olurken Fatih Portakal da peş peşe tweetler atarak iktidara ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sorular yöneltti.

Portakal, paylaşımlarında şu sorulara yer verdi:

“Çocuklara haftada 2 gün pcr (covid) testi yapılacak. Ve eğitim öğretim sezonu böyle başlayacak.

İlla yüz yüze eğitim deniyor şimdi de? @tcmeb çok merak ediyorum çocukların, velilerin görüşünü aldı mı? Tahmin etmiyorum.

Sorum çok basit: Koşullar okulların açılması için uygun mu? @tcmeb @tcbestepe

Koşullar uygun değilse yine de okulları açıyoruz diyerek çocuklara, velilere, tüm öğretim kadrosuna eziyet çektirmeyin.

Hayatları karartmayın. Topluma şeffaf ve dürüst olun bu yeterli @tcmeb”

Öte yandan öğrencilere de PCR testi yapılacağına dair bir velinin kendisine ulaştığını söyleyen Fatih Portakal, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir soru daha: pcr testi çocuklara mı aşı olmayan personele mi? Bir veli lise ögrencisi oğluna haftada 2 gün pcr testi yapılacağı bilgisinin geldiğini iddia ediyor!!! @tcmeb”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarından düzenli pcr testi yaptırmalarını talep edeceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.