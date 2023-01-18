Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilginç anlar: Motosikletliye kalkan oldular

Şiddetli rüzgarın hissedildiği köprüden geçen motosikletlinin savrulduğunu fark eden iki otomobil sürücüsü, köprü boyunca eşlik ederek olası bir kazayı önledi.

İstanbul'da 2 gün boyunca lodos etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Megakent sarı kod ile uyarılmıştı. Ardından şiddetli rüzgar, kenti etkisi altına alarak birçok olumsuzluğa yol açtı. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, seferler art arda iptal edildi.

Sürücülere lodos engeli

Öte yandan motosiklet sürücüleri de hava şartlarından etkilendi.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Motosikletliye kalkan oldular

Motosiklet kullanıcısı, köprüden geçtiği sırada rüzgardan etkilenerek savrulmaya başladı.

Bunun üzerine iki sürücü, araçlarıyla lodosa kalkan oldu. Böylelikle motosikletli sürücüye köprü geçişi boyunca eşlik edilerek olası bir kaza önlendi.

O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.