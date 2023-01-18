  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilginç anlar: Motosikletliye kalkan oldular

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilginç anlar: Motosikletliye kalkan oldular

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilginç anlar: Motosikletliye kalkan oldular
Güncelleme:

Şiddetli rüzgarın hissedildiği köprüden geçen motosikletlinin savrulduğunu fark eden iki otomobil sürücüsü, köprü boyunca eşlik ederek olası bir kazayı önledi.

İstanbul'da 2 gün boyunca lodos etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Megakent sarı kod ile uyarılmıştı. Ardından şiddetli rüzgar, kenti etkisi altına alarak birçok olumsuzluğa yol açtı. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, seferler art arda iptal edildi.

Sürücülere lodos engeli
Öte yandan motosiklet sürücüleri de hava şartlarından etkilendi.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Motosikletliye kalkan oldular
Motosiklet kullanıcısı, köprüden geçtiği sırada rüzgardan etkilenerek savrulmaya başladı.

Bunun üzerine iki sürücü, araçlarıyla lodosa kalkan oldu. Böylelikle motosikletli sürücüye köprü geçişi boyunca eşlik edilerek olası bir kaza önlendi.

O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü motosiklet kalkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Van'da korkutan deprem
Mario Balotelli bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
Hyundai en sevilen elektrikli SUV'u yeniledi
Elinizi çabuk tutun, son 14 gün! İşte bankaların MTV kampanyaları
AK Parti'nin kalesindeki seçim anketi açıklandı!
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Terbiyesizsin!'', ''Sensin terbiyesiz!''
Damacanaya yüzde 160 zam geldi, vatandaş çeşme suyuna döndü
Ocak ayında yapılan 5 anketin ortalaması alındı
Apple zirveden düştü! İşte dünyanın en değerli şirketleri
Öğretmenin çocuklara izlettiği +18 film velileri ayağa kaldırdı