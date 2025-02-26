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Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
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Yüksek karlı gizli fon davasında ünlü teknik direktör Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü S.E.'nin yargılanması sürüyor. Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık S.E.'nin avukatı ve tutuksuz sanık H.A.'nın avukatları hazır bulundu.

Terim mazeret sunarak duruşmaya katılmadı

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada S.E.'nin avukatı, Fatih Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Terim'e zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

İHA

Etiketler fatih terim yüksek karlı gizli fon zorla getirme
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