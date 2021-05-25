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Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Fatih Tezcan hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakimleri hedef göstererek telefonunu paylaşan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y’yı ve üye hâkimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı" şeklinde paylaşım yapan gazeteci Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı.

Etiketler fatih tezcan soruşturma
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