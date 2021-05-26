Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek''

AK Parti iktidarına olan desteğiyle bilinen trol Fatih Tezcan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “çok kan dökülecek” diye açıklama yaptı.

Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef göstermesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Fatih Tezcan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in yayınına katıldı.

Fatih Tezcan Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında, “Fitneyi engellemek için Sedat Peker” ile görüştüm demişti.

Bu açıklamanın ardından, Özdemir’in programında da konuşan Tezcan, “Çok kan dökülecek” dedi.

Fatih Tezcan'dan Sedat Peker itirafı

Fatih Tezcan, Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi. Tezcan, “Sedat Peker birinci videoyu yayınlamıştı. Ben onunla görüntülü görüştüm” dedi. Tezcan, Peker ile videolardan önce de 'yanlışı ve fitneyi engellemek için' görüştüğünü söyledi.

Tezcan’ın açıklamaları şöyle oldu:

“Sedat Peker herhalde birinci videoyu çekmişti. Ben onla görüntülü görüşmede görüştüm. “Pelikan ile alakası yok” diyor. Anlattığım görüşme var ya onları yaptım ben. Üçüncü videonun 17. dakikasında benden bahsediyor. 'Vay Fatih Tezcan Sedat Peker'le görüştü...' Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hain olmadığına inandığım herkesle görüşürüm. Görüşürüm, görüşmemem için şaibe olması bile yeterli. Ben şu an Canan Kaftancıoğlu ile görüşmem, ilginç kaidelerim vardır. O zaman Sedat Peker’le görüştüm, evet videolardan önceydi. Yanlışı, fitneyi engellemek için görüştüm”.

Banka hesabına haciz kondu

Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef göstermesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Fatih Tezcan, "CHP’li Veli Ağbaba’nın Selçuk Bayraktar’a attığı iftiraya verdiğim cevaptan dolayı mahkeme şahsımı tazminata mahkum edip banka hesabıma haciz koydurmuş.

Veli Ağbaba hâlâ twite cevap verememiştir. Takdir sizin" diyerek banka hesabının fotoğrafını ve hakaret içerikli tweetlerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?" iddiasında bulunmuştu.

Kimseden bağış ve yer devir veya tahsis alınmadığını ileri süren Bayraktar da, “Bize aktarılan bir kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?” sorularını yöneltti.

Bayraktar, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden T3 Vakfı’na partinizin vekili Veli Ağbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim" ifadeleri ile cevap vermişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan da, Twitter'dan Ağbaba'ya yönelik, "Veli Ağbaba! Selçuk Bayraktar sana diyor lan alçak!

Şeref namusun varsa 41 trilyonu ispatla diyoruz biz de! Selçuk’un SİHA’ları müttefikiniz PKK’yı vurdu diye mi ağlıyorsun CHP’li çakal! (Bu twit, iftirasından dolayı bu CHP’li şahsa özel ‘hakettiği dilce’ yazılmıştır)" diye yazmıştı.