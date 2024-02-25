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Fatura desteğinin ayrıntıları belli oldu: 4 milyon aile yararlanacak!

Fatura desteğinin ayrıntıları belli oldu: 4 milyon aile yararlanacak!
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara alakalı belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelerin yararlanacağı elektrik tüketim desteği duyuruldu.

Devlet, 4 milyon haneye elektrik faturasını ödemesi için destek sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda, 4 kişilik bir aile için aylık 216.82 TL,5 kişilik ve üzeri olan haneler için 260.19 TL elektrik fatura desteği verileceği ifade edildi..

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

-Düzenli sosyal yardım alanlar
-65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler
-Eşi vefat etmiş kadınlar
-Muhtar asker aileleri
-Öksüz ve yetimler
-Kronik hastalık yardım programından faydalananlar

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Herhangi bir kuruma bir başvuru yapılması gerekmiyor. Hak sahibi olan kişiler kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gidebilir.

DESTEKTEN KİRACILAR DA YARARLANABİLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya göre, kiracılar da destekten yararlanabiliyor. Destek tutarı, elektrik tüketimine göre değişiklik gösterebiliyor.

Etiketler Yardım destek fatura fatura desteği
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